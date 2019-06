Canicule : cinq départements d’Île-de-France placés en vigilance orange

Coup de chaud sur l'Île-de-France. Cinq départements, Paris, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, ont été placés dimanche, dès 16h, en vigilance orange canicule, par Météo France.

"La Seine-et-Marne est concernée plus tardivement, de part des températures minimales [lundi] matin encore relativement fraîches", précise l'organisme de prévision météo. "Les températures maximales, s'élevant d'abord entre 33 et 35°C mardi, atteindront jusqu'à 38 degrés, localement 40, au plus chaud de l'épisode jeudi", poursuit Météo France. Et de compléter : la nuit, les températures "ne descendront pas sous les 19 à 21°C".

Dans le reste de la France, la majeure partie du pays est placée en vigilance jaune. Le Sud-est, lui, est relativement épargné.