Paris : que contient le plan canicule d'Anne Hidalgo ?

"Nous sommes prêts." Alors que se profile la semaine prochaine un épisode caniculaire sur une majeure partie de la France, avec des températures qui pourrait dépasser les 40°C par endroits, Anne Hidalgo a confiance dans le plan qu'elle a préparé pour Paris, comme elle l'explique au Journal du dimanche.

Treize grands parcs ouverts toute la nuit

"Nous allons ouvrir treize grands parcs toute la nuit dès lundi, et cinq de plus si la canicule perdure", explique-t-elle dans une interview publiée sur le site du JDD. "Quelque 123 jardins sont d’ores et déjà ouverts 24h/24. En plus des 1.200 fontaines à boire déjà déployées dans Paris, nous sommes en train d’installer – dans le 4e et le 13e arrondissement – deux nouveaux modèles de fontaines assorties de brumisateurs. Nous installons également 35 prototypes de fontaines "2 en 1" raccordées aux bornes incendie pour s’hydrater et s’asperger, mais aussi éviter tout détournement clandestin."

" De deux à huit piscines ouvrent jusqu'à 22h30 chaque jour à Paris ; si les fortes chaleurs persistent, nous en solliciteront d’autres "

"Selon les jours et un système de rotation, de deux à huit piscines ouvrent jusqu'à 22h30 chaque jour à Paris ; si les fortes chaleurs persistent, nous en solliciteront d’autres", poursuit-elle. "La baignade sera possible dans le bassin de la Villette. Et trois piscines extérieures éphémères et gratuites seront aménagées le 1er juillet dans des quartiers populaires : aux stades Léo-Lagrange (12e), Elisabeth (14e) et Lumière (20e)." Les îlots de fraîcheur ont été multipliés partout dans la ville, avec 922 éléments dans les 20 arrondissement.

Renforcement du dispositif Chalex

Pour les personnes particulièrement vulnérables, la Ville de Paris va renforcer le dispositif Chalex, créé en 2004, "qui permet d’appeler à leur domicile les personnes âgées ou en situation de handicap inscrites sur ce fichier ou signalées. Si besoin, elles sont prises en charge par des agents municipaux ou la "réserve citoyenne" de la Ville", détaille Anne Hidalgo.

La canicule devrait également avoir un impact sur la pollution de la ville : "En cas d’alerte de la part d’Airparif, je solliciterai le Préfet pour lui demander (…) de déclencher immédiatement des mesures de circulation restreinte, alternée ou différenciée", indique l'édile. "J’espère qu’il saura réagir vite, sans tergiverser. Je serai très vigilante et exigeante."