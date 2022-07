Canicule : à Toulouse, les campings s'organisent pour protéger les vacanciers

La chaleur concerne déjà une bonne partie du sud de la France, avec des températures qui vont dépasser les 35 degrés. 39 degrés par exemple attendus dans la région de Toulouse. Les campings s'adaptent pour permettre aux vacanciers de rester au frais. Piquer une tête dans la piscine et se prélasser sous un parasol, le quotidien des vacanciers s'impose encore plus en cette semaine de canicule. Alors, au camping des Étangs, à l'ouest de Montauban, on joue les prolongations.

Piscine, brumisateurs, espaces ombragés

"La piscine va rester ouverte plus longtemps, ouvrir plus tôt le matin et fermer plus tard le soir pour qu'ils puissent se rafraîchir plus longtemps", explique le responsable, Thibault Romulus.

Si ça ne suffit pas, Thierry Lumière, lui, a pensé à un autre dispositif. "On met des brumisateurs sur un espace ombragé. On est un peu plus souple sur l'installation des chaises longues à l'ombre pour pas les laisser en plein soleil."

La climatisation tournera à plein régime dans les mobil-homes rééquipés. Quant aux vacanciers en tente ou en caravane, Thibaud Romulus les dirige en priorité vers les emplacements les plus ombragés. "Sur toute la partie basse du camping, on est en très à l'ombre une grosse partie de la journée, donc on favorise cet emplacement-là plutôt que ceux où il y a moins d'ombre." Et le propriétaire du camping sera particulièrement vigilant aux éventuels malaises liés à la chaleur.