Canicule, nuits tropicales... les températures s'envolent à Marseille

Les Bouches-du-Rhône ne sont pas encore en alerte canicule, mais il fait déjà très chaud, notamment à Marseille. Alors évidemment, les Marseillais tentent de se rafraîchir près de la mer. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans la cité phocéenne et plus précisément à la plage du Bain des Dames.

"C'est intenable"

Serviettes, lunettes et parasols, pour fuir la chaleur, beaucoup de Marseillais barbotent à la plage. Comme Chantal qui est arrivée parmi les premiers et qui vient pour son bain matinal. "Surtout qu'il n'y a pas trop de monde parce qu'après ça va être envahi. L'eau est à 21 degrés et il y a des méduses", ironise-t-elle au micro d'Europe 1. Juste à côté d'elle, sa copine de baignade Raymonde a du mal à supporter la chaleur qui dure le jour et la nuit. "Très, très chaud. C'est intenable. Je n'ai pas dormi du tout. J'ai passé la nuit debout à prendre des douches, à boire un peu. C'est très pénible, là c'est trop. Pourtant je suis d'ici mais je ne m'habitue pas à ça", admet-elle.

Et à chacune sa méthode pour résister à l'épisode canicule. "Je bois beaucoup, je ne suis pas jeune, donc il faut que je m'hydrate encore un peu plus. C'est pour ça que le matin on est bien comme tout", reconnaît Raymonde. Pour son amie, c'est toute une organisation pour combattre la chaleur. "Moi je ferme tous les volets et toutes les vitres. On laisse l'obscurité tranquille", assure Chantal. Météo France annonce encore un ressenti de 40 degrés sur les Bouches-du-Rhône mais le département reste en vigilance canicule jaune.