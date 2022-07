Canicule : à Lille, les serveurs appréhendent la montée du mercure

Avec l'arrivée d'une nouvelle vague de chaleur sur le pays, les Français commencent à anticiper. En particulier ceux qui travaillent en extérieur, comme les serveurs dans les nombreux cafés et bars dans les quatre coins de l'Hexagone. Du côté de Lille, on pourrait dépasser les 35 degrés la semaine prochaine.

"On n'est pas très habitués dans le Nord"

Une situation difficile pour les serveurs. Plateau dans les mains, auréoles sous les bras, en chemise et jean, on sent que François est un peu en souffrance. "On n'est pas très habitués dans le Nord. Mais on va faire avec, ça devrait aller. On va y aller doucement", explique-t-il. "On ne va pas trop courir, y aller progressivement et prendre des pauses. 32 degrés, c'est bien. On va se préparer pour les vacances."

À quelques mètres de là, dans un autre café, Julie s'attend à vivre une semaine compliquée. Elle se sert de son menu comme éventail et boit un verre d'eau. "On s'hydrate énormément, beaucoup d'eau, une bonne pinte d'eau toutes les demi-heures. C'est nécessaire quand on voit la chaleur dans le restaurant", sourit-elle.

On voit que le service est un peu plus lent que d'habitude, mais les clients sont tolérants et comprennent. Ils ne sont pas pressés, car la plupart sont en vacances.