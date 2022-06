Canicule : 12 départements placés en vigilance rouge

La vague de chaleur continue de secouer le quotidien des Français. La Première ministre, Élisabeth Borne, annonce ce jeudi le placement de 12 départements de l'Ouest et du Sud-Ouest en vigilance rouge canicule en raison. Il s'agit du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, des Landes, de la Gironde, de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Vendée. Avec ces fortes chaleurs, Élisabeth Borne prévient : "Soyez vigilant ! Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. En cas de malaise, contactez le 15", écrit la Première ministre sur Twitter.

Des records de températures vont être battus

Jusque-là, 23 départements étaient en vigilance orange et des records de température pour un mois de juin devraient être battus au cours des prochains jours. Appelant à la vigilance, la cheffe du gouvernement a rappelé les conseils en cas de canicule : "hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches".

Le pic attendu vendredi

Le pic caniculaire est attendu "vendredi, et surtout samedi avec une situation qui dépasserait souvent l'intensité de (la canicule de juin/juillet) 2019, avec des températures inédites pour un mois de juin", avait indiqué plus tôt Olivier Proust, prévisionniste chez Météo-France. Des records absolus pourraient même être battus.

La vigilance rouge canicule, le niveau le plus élevé du "plan national canicule", correspond à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une "mobilisation maximale". La création de la vigilance canicule date de 2004, après les leçons tirées de la canicule historique de l’été 2003 qui avait fait plus de 15.000 morts en France. Si depuis des vigilances orange sont régulièrement déclenchées, seules trois périodes de vigilance rouge ont eu lieu. Celle annoncée jeudi est la plus précoce jamais enregistrée : les trois précédentes avaient eu lieu du 27 au 29 juin 2019, du 24 au 26 juillet 2019 et du 7 au 12 août 2020.

Les préfets peuvent interdire ou limiter l'ampleur de certains événements

Les préfets des départements placés en vigilance rouge peuvent interdire ou limiter l'ampleur de certains événements comme des manifestations sportives ou des festivals. Des consignes peuvent également être diffusées aux crèches, aux centres de loisirs et aux organismes accueillant des séjours de vacances pour annuler les sorties, les activités sportives et les événements festifs. Certains établissements peuvent même être amenés à fermer si la température dans leurs locaux est trop élevée.

Les conseils de comportement (boire beaucoup d'eau, éviter les efforts physiques, fréquenter des endroits frais, mouiller son corps, aérer la nuit...) sont les mêmes que pour les départements en vigilance orange, mais avec une insistance sur le fait qu'ils s'appliquent même pour les sujets en bonne santé.