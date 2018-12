La plus grande exposition Playmobil du monde se tient à Calais, et "c'est un émerveillement"

REPORTAGE

C'est un peu le paradis pour les petits et les grands enfants. A Calais, la plus grande collection mondiale personnelle de Playmobil est exposée jusqu'au 6 janvier. De la "Reine des neiges", au "Roi Lion" en passant par "Notre-Dame-de-Paris" ou encore "La planète des singes", l'événement retrace 18 scènes de cinéma.

30.000 pièces et 32 personnages. Ce n'est pas moins de 500 mètres carrés qu'a dû utiliser Jean-Michel Leuillet pour exposer une partie de sa collection composée : 30.000 pièces et 32 personnages qu'il a assemblés pièce après pièce.

Disney a le droit à quelques reconstitutions de films cultes. Crédit : Lionel Gougelot

Un château qui pèse plus lourd qu'une voiture ! Comme tout artiste, ce passionné de 50 ans, qui collectionne les Playmobil depuis son enfance, a une pièce maîtresse : un château tiré de l'univers du "Seigneur des Anneaux", qui pèse pas moins de 2,7 tonnes et s'étend sur 140 mètres carrés.

La forteresse étonne par sa taille. Crédit : Lionel Gougelot.

"Il m'a fallu cinq semaines à raison de 15 heures par jour pour assembler les 250.000 pièces qui le compose", explique-t-il à Europe 1. "Après il a fallu quatre ou cinq jours pour acheminer les différentes parties du puzzle et le même temps pour monter, avec quatre personnes", précise-t-il à France 3 Hauts-de-France. "C'est certainement l'une des plus belles créations que j'ai pu réaliser à ce jour", résume fièrement Jean-Michel Leuillet au micro d'Europe 1.

En plus d'une patience et d'un acharnement sans faille pour réaliser ses œuvres, le collectionneur a le goût de la mise en scène. "Tout petit, avec ses indiens et ses cowboys, il faisait déjà des mises en scène", se souvient Jean-Pierre, son père. "S'il voyait un western, le lendemain on était sûr qu'il sortait ses jouets pour le reproduire", détaille-t-il. "Il veut surtout faire partager au public".

"L'émerveillement des visiteurs". Du côté des visiteurs, l'effet produit par les constructions est garanti : "C'est un émerveillement, je suis admirative ! Il n'y a pas d'autres mots", lâche une femme rencontrée dans l'exposition au micro d'Europe 1. De son côté, Carla, une petite fille venue avec son père est enchantée. Elle aime surtout l'idée de liberté qui se cache derrière les Playmobil, "la possibilité de raconter des histoires et de créer des choses", explique-t-elle.

Chaque jour, comme Carla et son père, ce sont 1.000 visiteurs qui se pressent au forum Gambetta de Calais. Une occasion de prolonger la magie de Noël, et de patienter en attendant la sortie de "Playmobil, le film", prévue le 9 août prochain.