Cadeaux de Noël ratés : n'oubliez pas que c'est l'intention qui compte !

"Le truc était moche, et en plus il ne sert à rien." Elodie a encore en travers de la gorge le cadeau de Noël offert par sa tante l'année dernière. "C'est celle qui me connaît le mieux, qui d'habitude a bon goût, m'offre des bijoux sympas. Et là, elle m'avait offert un torchon. Et le pire avec ce torchon, c'est qu'il était hydrophobe, donc il essuie mal la vaisselle." Comme un Français sur deux, Elodie a donc reçu à Noël un cadeau qui ne lui plaisait pas. Un quart des personnes interrogées (22%) se disent même prêtes à le revendre sur Internet.

C'est l'intention qui compte

Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est en vouloir à la personne qui s'est trompé. Comme Elodie, qui est très proche de sa tante, on a tendance à mettre beaucoup d'espoir sous son sapin et s'attendre à ce que ceux qui nous connaissent le mieux ne commettent pas le moindre faux pas. Car on a tous en tête qu'un cadeau est à la hauteur des sentiments à notre égard de celui qui nous l'offrent. "Ce qui nous déçoit, c'est la sensation que la personne ne nous connaît pas vraiment", décrypte la psychologue Jeanne Siaud-Fachin. "On se dit 'mais comment peut-il m'offrir ça alors qu'il sait bien que je n'aime pas cette couleur, qu'il me l'a déjà offert'."

Mais "c'est là où on se trompe", prévient la psychologue. "Ce n'est pas parce que l'autre nous aime qu'il est à l'intérieur de nous et connaît les arcanes de notre fonctionnement." L'important, ce n'est pas le cadeau mais l'intention, explique la spécialiste. L'énergie et le temps qu'on met à trouver pour faire plaisir, au lieu de récupérer dans la dernière boutique ouverte la première babiole venue, comptent bien plus que le résultat.