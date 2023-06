«Ça rafraîchit à mort !» : au Hellfest, le succès des glaces... au muscadet

Dans l'enfer du Hellfest, les pauses glacées sont une bénédiction, mais pas à n'importe quel parfum. Une vendeuse propose par exemple de goûter une glace... au muscadet. C'est en effet à Clisson en Loire-Atlantique, où se tient la 16e édition du festival de musique metal jusqu'à dimanche, que l'on peut célébrer le mariage parfait entre l'un des plus fameux glaciers et les producteurs de vins locaux. "On est vraiment au cœur du pays du muscadet", convient au micro d'Europe 1 Théo, employé à La Fraiseraie.

"On voulait apporter quelque chose de nouveau", poursuit-il, "on devrait pouvoir faire la même chose avec du vin rouge. Est-ce que ce sera la nouveauté de l'année prochaine ? Je ne sais pas...", glisse-t-il.

Avec des verres en forme de cône, impossible de trinquer...

En attendant les glaces au vin rouge, les festivaliers sont nombreux cette année à succomber à la tentation, et les avis sont plutôt unanimes. "C'est comme le muscadet finalement, c'est un peu un muscadet glacé, un peu plus sucré", rapporte un amateur de musique metal. "Ce petit côté raisin, ça fait trop du bien !", enchérit une festivalière. "C'est très fruité, c'est rafraîchissant et c'est surprenant", confie une autre amatrice. "Ça rafraîchit à mort !", conclut une autre participante.

Le seul souci, s'il fallait en trouver un, est qu'il est impossible de trinquer parce que le verre est remplacé par un cornet. "On peut taper le cul du cône", lance une consommatrice, qui s'exécute, même si "ça s'entend moins", convient son partenaire. S'il n'y a effectivement pas de bruit, dans le déluge de décibels, il reste difficile de percevoir quoique ce soit.

En revanche, la glace est à consommer avec modération puisqu'elle affiche un taux de près de cinq degrés d'alcool.