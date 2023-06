Cadre sup', quadragénaire... Une étude révèle le portrait-robot du participant au festival de metal Hellfest

La commune de Clisson s'apprête à vivre au rythme des guitares électriques et des basses jusqu'à dimanche soir. Cette petite ville de Loire-Atlantique accueille depuis ce jeudi la 16ᵉ édition du Hellfest, un festival de musique dédié à l'univers du metal. Six scènes seront érigées pour l'occasion et 180 groupes défileront parmi lesquels Kiss, Iron Maiden ou encore Mötley Crüe. Une vaste enquête, dirigé par Corentin Charbonnier, docteur en anthropologie, a récemment révélé le portrait-robot du participant à cet évènement.

"C'est une moyenne d'âge assez élevée de 39 ans et demi. 50 % sont des cadres supérieurs. Ça casse les clichés parce qu'on considère que c'est une musique de gens qui sont marginaux et en fait, non. Ils sont complètement intégrés et vont au musée et au cinéma à côté". Gervaise, une habituée du Hellfest, s'est offert un pass au prix, cette année, de 339 euros. "Je peux me le permettre", assure-t-elle. Cette quinquagénaire correspond en tout point au portrait-robot décrit.

"Autrefois, ça nous faisait peur"

À Clisson, la défiance des habitants s'est même progressivement muée en impatience. "Je pense qu'il y avait des préjugés. Maintenant, au contraire, on a hâte de les voir", témoigne cette habitante. "Autrefois, ça nous faisait peur", confie cet homme. L'époque des manifestations dénonçant l'ambiance maléfique du Hellfest paraît donc bien lointaine. Mais pour les puristes, comme Séverine, cet embourgeoisement n'est pas sans conséquences. "C'est bien de ne plus être regardé comme des phénomènes extraterrestres. Sauf que ça devient de moins en moins abordable. Et à la base, ce ne sont pas des gens qui avaient de l'argent qui venaient", estime-t-elle.

Et malgré ces tarifs toujours plus élevés, l'édition 2023 du Hellfest fait encore le plein avec près de 60.000 personnes attendues.