"Ça nous change la vie !" : les premiers vacanciers arrivent dans les campings déconfinés

REPORTAGE

"Ça fait chaud au cœur !", lance Joëlle Faille, la gérante d’un camping à Argelès-sur-Mer. Dans le secteur du tourisme, les professionnels ont vécu les annonces de déconfinement d’Emmanuel Macron jeudi dernier comme un soulagement. Ils ont pu rouvrir leurs portes lundi même si, en temps normal, leur saison commence au 1er avril. Cette année, ils ont été contraints de rester fermés, tant que les déplacements inter-régions et au-delà de 10 km étaient interdits.

"C’est les vacances !"

"On s’est levés ce matin en étant contents d’ouvrir", renchérit la gérante du camping du Front de Mer. Sur près de 600 emplacements, seule une poignée est déjà occupée mais la joie d’accueillir de nouveau les vacanciers est bien présente.

Sur sa terrasse, Patricia profite. Elle est arrivée la première, des Hauts-de-France. Dès que la limite des 10km a été levée, elle a voulu retrouver son mobile home. "Ça fait du bien, ça nous change la vie. C’est incroyable !", s’exclame-t-elle au soleil. Elle vient d’ordinaire en avril mais cette année, elle en a été empêchée par le confinement. Par chance, elle a pu décaler sa semaine de congé. Résultat : "C’est les vacances !"

Un protocole sanitaire très strict

Les conditions d’accueil restent tout de même limitées : pas de piscine ni d’animations. Et les services de restauration se font à emporter. Le protocole sanitaire est aussi très strict. Dominique et son équipe de femmes de ménage s'activent dans les parties communes et les mobil-homes. "On fait péter une bombe spéciale dans le mobil-home pour tout désinfecter. Ensuite, on nettoie le mobil-home comme d’habitude pour que tout soit carré quand les gens vont affluer", détaille-t-elle. Avant d’ajouter, en direction de Joëlle : "Enfin, on espère qu’ils vont venir, sinon on est mal patron !"

La piscine devrait ouvrir à partir du 19 mai. Ce qui n'empêche pas les réservations pour le week-end de l'Ascension. Quant aux mois d'été, ils sont déjà presque complets.