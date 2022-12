«Ça fait mieux que mes mains» : une ablation de vésicule biliaire réalisée par un robot

EXCLUSIF

La robotique dans les blocs opératoires, ce n'est pas nouveau, mais en chirurgie digestive en revanche, c'est beaucoup plus récent. Ce lundi, une ablation de vésicule biliaire a ainsi été réalisée au CHU de Rennes par le robot Hugo, lequel était dirigé par un vrai chirurgien derrière un écran. Une première européenne pour ce type d'intervention à laquelle Europe 1 a pu assister.

La même opération avec "plus de sécurité"

Laurent Sulpice, le chef de service de chirurgie digestive, a effectué une ablation de la vésicule biliaire. Si l'opération est banale, ce qui l'est moins, en revanche, c'est la posture du praticien. Lunettes 3D sur le nez, il est assis face à un écran à deux mètres de son patient qui l'opère en manipulant deux joysticks qui actionnent les bras d'un robot. "Il faut s'habituer. C'est exactement la même opération, sauf qu'on l'a fait avec beaucoup plus de sécurité. On voit mieux parce qu'on est plus près et on a aussi une amplitude de mouvement", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

"Une expérience qui s'acquiert avec le temps"

"Ça fait mieux que mes mains. Je peux tourner beaucoup plus mes instruments sur quasiment 360 degrés. La seule chose, c'est qu'on n'a pas de retour de force des pinces et ça, par contre, c'est une expérience qui s'acquiert avec le temps", indique-t-il.

Moins d'une heure après le premier coup de bistouri, l'opération est terminée. L'opération n'a pas été plus rapide grâce au robot mais ce n'était pas l'objectif. Verdict du professeur : "C'est très concluant. Il y a des opérations qu'on fait avec un robot qui vont durer deux heures de plus que par voie ouverte. Par contre, si le patient sort deux jours avant, il sera bien plus content", avance-t-il. Ce robot développé par Medtronic équipe aujourd'hui trois CHU en France.