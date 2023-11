«Ça commande, ça fait du bien !» : l'effervescence dans un entrepôt pour le Black Friday

REPORTAGE

Pour accéder à l’entrepôt, il faut montrer patte blanche. 35.000 mètres carrés, l’équivalent de cinq terrains de football et des millions de cartons… Dans cet entrepôt de la Fnac et de Darty, situé en Seine-et-Marne, c'est l'effervescence pour le Black Friday ce vendredi. Une opération qui a de plus en plus de succès : selon un récent sondage, six Français sur dix font des achats à cette occasion, souvent pour anticiper les fêtes de fin d'année.

Pour les plateformes, c'est donc l'effervescence comme le confirme Jérémy Minchela, directeur de l'entrepôt. "Câbles HDMI, claviers, souris, PC… On voit beaucoup d'écrans de gaming également", énumère-t-il au micro d'Europe 1.

1.200 commandes emballées en une matinée

Celui-ci explique que "chaque produit est disposé à un emplacement. On donne une indication sur le terminal portable de la préparatrice qui va s'y rendre". Parmi les "préparatrices", Delphine vit son deuxième Black Friday et s'occupe d'emballer les commandes. "Ça commande, ça fait du bien !", lance-t-elle, enthousiaste. "Moi, je n'aime pas quand c'est trop calme. Depuis 5 heures du matin, j'ai fait 1.098. 1.200, c'est le gros challenge."

1.200 commandes emballées en une matinée… La dernière est étiquetée et file sur un tapis roulant. "Et là, c'est parti ! Demain matin, il est chez le client", renseigne le directeur du site. Au total cette semaine, 80.000 commandes vont quitter l'entrepôt, soit quatre fois plus qu'habituellement.

"Précédemment, le point d'orgue de l'année, c'était la période de Noël. Aujourd'hui, l'activité du Black Friday a dépassé Noël, c'est devenu l'événement commercial majeur", affirme Jérémy Minchela. Pour faire face à cette hausse d'activité, les effectifs ont été doublés et le site reste ouvert sept jours sur sept.