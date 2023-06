Business France aux côtés des entreprises françaises et internationales

Europe 1 n'a pas participé à la rédaction de cet article

Business France gère le développement international des entreprises et leurs exportations ainsi que la prospection et l’accueil des investissements internationaux en France. En parallèle, l’agence gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Elle est présente dans 55 pays et en couvre 110 au total. Avec plus de 65 nationalités représentées et près de 1420 collaborateurs en France et à l’étranger, Business France agit pour les entreprises.

Connecter, accélérer, réussir

Business France s’appuie sur son réseau en France et à l’étranger pour réaliser ses missions. Côté Français, la Team France Invest (TFI) est la bannière commune des acteurs publics du développement international des territoires. Elle promeut l’attractivité française, cherche de nouveaux investisseurs et accompagne leur implantation puis leur essor en France. Niveau international, la Team France Export (TFE) réunit les acteurs publics au service de l'internationalisation des entreprises françaises et des acteurs privés offreurs de solutions.

2022 : Business France en quelques chiffres Invest · + de 1.860 projets d’investissement étrangers transformés · 58.810 emplois créés ou maintenus en France grâce aux projets d’investissements étrangers accompagnés par Business France et ses partenaires régionaux Export · 31.421 entreprises françaises accompagnées (depuis 2018) · 10.050 VIE en poste dans 120 pays à fin mars 2023

Des soutiens de taille pour les entreprises

Business France et la Team France Export s'attachent à donner envie d'international aux entreprises qui ont le potentiel d'aller chercher des parts de marché dans des pays riches en opportunités dans leur secteur d'activité. Business France, via sa présence dans 70 pays, s'emploie tout particulièrement

à créer les conditions de succès des entreprises qui se lancent à l'international, mais aussi à élargir les horizons des entreprises qui exportent déjà en les accompagnant sur de nouveaux marchés.

Business France et la Team France Export offrent désormais une palette de douze services qui ont été entièrement repensés avec les entreprises, comme autant de réponses à leurs attentes prioritaires en matière d'accompagnement et de sécurisation de leur développement international. Cela passe par l’information, la définition d’une stratégie export, la sécurisation et le financement de leurs opérations export, la prospection, le travail de la notoriété à l’international, le renforcement de la présence à l’étranger, le développement de leur réseau, l’acquisition de compétences.

L'éventail de ces services permet de construire des parcours personnalisés visant à mener à bien le projet de l'entreprise tout en tenant compte de sa maturité à l'export, de sa temporalité et des moyens qu'elle souhaite y consacrer. Ces parcours personnalisés peuvent s'effectuer en digital, en France ou sur le marché visé, et ce dans le cadre de prestations individualisées ou d'actions collectives avec d'autres entreprises françaises du même secteur d'activité.

Répondre aux grands défis

Le dispositif "France 2030" soutient la transition écologique en développant la compétitivité et les technologies d’avenir. Un plan d’investissement de 30 milliards d’euros a donc été déployé pour faire émerger les champions technologiques de demain et accompagner les transitions de nos secteurs d’excellence : énergie, automobile, aéronautique, santé, agro-alimentaire, espace.

Objectifs : retrouver le chemin de l’indépendance environnementale, industrielle, technologique, sanitaire et culturelle, et prendre un temps d’avance dans ces secteurs stratégiques avec comme mots d’ordre "mieux comprendre", "mieux vivre" et "mieux produire".

Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr @businessfrance