Bruxelles : des agriculteurs devant le Parlement européen pour montrer leur colère

"On veut plus de cohérence." La colère monte à l'échelle européenne chez les agriculteurs, notamment pour Adrien, agriculteur en Seine-et-Marne. Ces professionnels affichent leur mécontentement ce mardi au plus près des députés européens, devant le Parlement à Bruxelles, en Belgique.

Ils étaient près de 150 agriculteurs à dénoncer des lois européennes qu'ils jugent trop contraignantes. Leur mascotte : une maquette de vache aux couleurs de l'Union européenne et pendue à un tracteur.

Une concurrence étrangère déloyale selon les agriculteurs

"Tous les accords de libre échange sont tous mauvais pour l'agriculture et pour la France en général, même pour l'industrie. Les marchandises étrangères, qui n'ont pas les mêmes normes que les nôtres, puissent rentrer sur notre territoire avec les mêmes prix que nous", déplore l'agriculteur français au micro d'Europe 1.

>> LIRE AUSSI - La fronde agricole donne des sueurs froides à l'exécutif, le projet de loi repoussé

Pour Alain, il s'agit d'une concurrence rude et d'une pratique de l'agriculture de plus en plus difficile avec des normes écologiques exigeantes. "Aujourd'hui, 50% des poulets sont importés, dont 20% d'Ukraine. On parle aussi d'apporter de plus en plus de sucre. Et puis on se dit, nous, on va être là pour faire quoi ? Pour entretenir l'environnement ?", s'interroge-t-il.

Les agriculteurs rencontreront tout au long de ce mercredi après-midi des eurodéputés en espérant être entendus, à quelques mois des élections européennes. De son côté, la Commission européenne réunira jeudi des organisations agricoles, des ONG et des experts pour tenter de calmer l'atmosphère.