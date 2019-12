Bruno Solo : "Le 5, c'est un appel du peuple légitime, une révolte"

INTERVIEW

Invité du "Grand journal du soir" d'Europe 1 mardi pour "La guerre des trônes - la véritable histoire de l'Europe", Bruno Solo a également été interrogé sur la grève du 5 décembre contre la réforme des retraites, alors que les prévisions de trafic de la SNCF, de la RATP, mais aussi d'Air France laisse entrevoir un "jeudi noir" dans les transports. Le comédien en a profité pour faire un rappel historique sur les révoltes en France.

Entendu sur europe1 : Le 5, c'est un appel du peuple légitime

"Les mobilisations du peuple sont normales, il vaut mieux se révolter au 21ème siècle dans un pays comme la France, plutôt qu'au 16ème siècle", avance au micro d'Europe 1 Bruno Solo. "Je suis tout à fait conscient que dans deux jours, le 5, c'est une révolte, un réveil, un appel du peuple légitime. Et qu'on peut le faire. Il y a quelques centaines d'années, on ne pouvait pas", insiste-t-il. Et de conclure : "Remettons les choses dans leur contexte".