Bouches-du-Rhône : important feu à Rognac, 20 hectares parcourus par les flammes

L'alerte a été lancée vers 16 heures. Un important incendie s'est déclenché ce dimanche après-midi du côté de Rognac, dans les Bouches-du-Rhône, un département placé depuis samedi en vigilance rouge pour un risque très élevé de départs de feu. Il mobilise beaucoup de pompiers et de nombreux moyens aériens.

Soutien aux pompiers engagés pour combattre l’incendie du plateau de #Rognac, en #RegionSud.



Pensée pour ces femmes et hommes qui vont faire face au feu dans les heures qui viennent, pour nous tous : tout simplement, merci ! #incendiepic.twitter.com/vvc7ruUAgw — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) August 6, 2023

20 hectares de végétation ravagés par les flammes

Pour l'instant, 20 hectares de végétation ont été ravagés dans le ciel et un épais nuage de fumée noire surplombe les collines de la ville de Rognac. Sur place, 220 sapeurs pompiers tentent toujours de contenir les flammes. Une tâche difficile compte tenu du feu qui souffle à 80 kilomètres par heure. D'importants moyens terrestres et aériens sont déployés : 75 camions de pompiers, quatre Canadairs, un avion Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau. La maire de la commune de Rognac, Sylvie Miceli-Houdais, appelle les habitants et les touristes à ne pas encombrer les axes routiers.

"On a fait de notre côté cette cellule d'information pour qu'on puisse demander aux habitants de ne pas circuler. Là, il y a l'arrivée des pompiers du département, on a vu les marins pompiers de Marseille et on a eu des pompiers hors département. C'est vrai que ce sont des colonnes qui arrivent à coup de douze camions. Donc il faut laisser passer, surtout dans des chemins et des côtes collinaires où c'est assez étroit", explique la maire de la commune. Cette dernière se dit rassurée par la situation sur place et le nombre de pompiers qui sont à l'œuvre. Mais elle reste prudente car une inquiétude persiste. Les rafales de vent, toujours très présentes, pourraient faire repartir les flammes si elles ne se calment pas dans les heures à venir.