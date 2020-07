Bornes de recharge, autonomie : peut-on partir en vacances en voiture électrique ?

Les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour une voiture électrique. Les ventes décollent mais il y a un hic : le réseau de recharge laisse encore à désirer dans l’Hexagone. Avec bientôt 30.000 bornes et une augmentation de 13% en un an, la France n’est pas à la traîne sur le plan comptable. Mais avec les problèmes de panne, de compatibilité et de moyens de paiement, il y a encore du travail, notamment pour les trajets sur autoroute. Si vous comptez prendre la route des vacances au volant d'une voiture électrique, attention à bien planifier votre trajet en amont, explique Cécile Goubet, déléguée générale de l’Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere).

"Il faut bien visualiser où faire les pauses pour recharger son véhicule"

"On est dans une phase de développement assez important des infrastructures de recharge sur autoroute. Néanmoins, on a eu en mars une fermeture du réseau national qui s’appelle Corri-Door, qui nécessite de bien préparer son départ cet été et de bien visualiser où faire les pauses pour pouvoir recharger son véhicule", souligne Cécile Goubet. 189 des 217 bornes de charge rapide de véhicules électriques sur autoroutes avaient été fermées pour des raisons de sécurité.

Avec des bornes d’une puissance de 50 kilowatts, qui permettent de charger 80% de votre batterie en 40 minutes, la technologie progresse, souligne Cécile Goubet mais la réglementation et les infrastructures peinent à suivre le même rythme. "On sait qu’au niveau de l’écosystème et des industriels, on est capable de fournir les bornes. La question est de savoir si au niveau réglementaire et au niveau des aides on est vraiment parfaitement raccord pour aller le plus vite possible sur les déploiements", affirme-t-elle.

Pour atteindre l’objectif de 100.000 bornes fin 2021, il faudra investir massivement, à l’image de l’Allemagne qui vient de lancer un plan à trois milliards d’euros.