Boom de la location de bateaux : le compromis des Français pour leur pouvoir d'achat

Avec la location de bateau, tout le monde y trouve son compte : le propriétaire qui loue et amortit ses frais et le locataire, qui profite d'une journée au large à coût modéré. Un bon compromis pour le pouvoir d'achat, au plus mal en raison de la crise économique, qui se retranscrit dans les chiffres : la plateforme SamBoat a ainsi vu ses réservations décoller de 28% depuis 2021. La location est une façon de se faire plaisir à moindre coût comme le fait Romain tous les étés sur le bassin d'Arcachon. "Un bateau, ça coute cher, alors c'est beaucoup plus rentable de louer que d'en acheter un", estime-t-il.

Même constat pour Vincent : il a déjà trois locations prévues cet été à différents endroits. "J'aime découvrir les différentes régions, les différentes criques, surtout sur différents types de navigation", plaide-t-il au micro d'Europe 1. "Si on achète un bateau, on est restreint à notre propre bateau et à sa navigation."

Les Français anticipent leurs vacances

Une aubaine pour les propriétaires de bateau comme Marie-Laure. Elle loue son voilier à des particuliers sur la plateforme Click&Boat et tous les étés, elle rembourse ses 3000 euros de frais d'entretien annuel grâce aux réservations. "Cette année, on était complet tous les week-ends du mois de juin. On a beaucoup de demandes pour le mois de septembre déjà. Les gens s'y prennent à l'avance."

Sur la plateforme Click & Boat, les réservations ont augmenté de 71% par rapport à l'an dernier - et l'été, lui, n'est pas encore fini...