Boeing, en difficultés financières, va supprimer environ 17.000 emplois dans le monde

Boeing a annoncé vendredi une réduction d'environ 10% de ses effectifs mondiaux dans les mois à venir, touchant environ 17.000 emplois. Cette décision s'inscrit dans un cadre de mesures visant à surmonter les difficultés financières auxquelles l’avionneur fait face.

L’entreprise a également reporté la livraison de son nouveau gros porteur, le 777X, et a décidé d'arrêter la production du 767 cargo d'ici 2027. Ces ajustements reflètent une volonté de réajuster ses opérations en réponse à une situation économique difficile.

Impact de la grève sur les résultats

Boeing a prévu que ses résultats du troisième trimestre seront fortement affectés par des charges importantes dues à la grève de plus de 33.000 ouvriers qui a débuté à la mi-septembre. L’action de Boeing a pourtant terminé la journée en hausse de 3% à la Bourse de New York.

Kelly Ortberg, le nouveau patron de Boeing, a indiqué que la réduction d’effectifs affectera toutes les catégories de personnel. Les détails concernant cette réduction seront communiqués la semaine prochaine. Les mesures de chômage technique, mises en place pour préserver la trésorerie pendant la grève, seront également suspendues.

La grève a paralysé les deux principales usines de Boeing, celle de Renton, qui produit le 737, et celle d'Everett, chargée de la fabrication du 777 et du 767. Selon Standard and Poor's, cette grève coûte à Boeing environ un milliard de dollars par mois.

Échecs des négociations

Les négociations entre le syndicat des machinistes IAM et Boeing n'ont pas abouti, malgré plusieurs mois de discussions et une médiation fédérale. Le syndicat a déclaré que le retrait de l'offre de Boeing compliquerait davantage la situation.

Boeing s'attend à enregistrer des pertes importantes dans ses résultats du troisième trimestre, qui seront publiés le 23 octobre. La branche Aviation commerciale devrait faire face à des charges avant impôts de 3 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires du groupe est estimé à 17,8 milliards de dollars, avec une perte nette de 9,97 dollars par action.

L'IAM a annoncé un rassemblement à Seattle, soulignant que le syndicat ne reculera pas face aux défis actuels. Le message est clair : les membres du syndicat se battent pour leurs droits et la pérennité de l'entreprise.