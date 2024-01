Blocage de l'A64 : près de Toulouse, les agriculteurs poursuivent le mouvement et disent ne plus rien avoir à perdre

Assiste-t-on à un nouveau mouvement semblable à celui des Gilets jaunes ? L'Élysée redoute un mouvement des agriculteurs, car comme dans le reste de l'Europe, la colère monte. Les préfets sont appelés à s'entretenir avec les agriculteurs et leurs représentants ce week-end. Pour l'occasion, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, ira lui aussi à leur rencontre aujourd'hui dans le Cher. Car, un peu partout, les mobilisations se poursuivent, notamment sur l'A64, qui relie Toulouse à Bayonne, bloquée depuis jeudi par des centaines de tracteurs.

Malgré le froid et depuis trois jours, ils sont 100 à 150 à se relayer pour tenir le campement, près de Carbonne, au sud de Toulouse. "J'ai des amis à moi qui parlent de suicide. Il faut attendre quoi pour un réveil de l'État ? Quand je vois que l'État arrive à trouver des fonds pour les agriculteurs ukrainiens et qui laisse crever les agriculteurs français, c'est inadmissible", s'alarme au micro d'Europe 1 Jérôme Baille, l'organisateur de ce blocus.

"On ne bougera pas"

En plus de leurs nombreuses revendications, c'est bien le sujet de la souveraineté alimentaire qui inquiète François, membre du syndicat des Jeunes Agriculteurs de l'Aude. "On sait ce qu'il se passe dans les autres pays, et notamment hors Union européenne, qui eux, ont une agriculture plus laxiste on va dire, avec les traitements aux hormones sur le bétail et tout ça. Mais, excusez-moi l'expression, s'il n'y a plus l'élevage français et l'agriculture française, c'est la merde d'ailleurs qui va venir. Donc, on ne bougera pas, de toute façon, on n'a plus rien à perdre", juge-t-il.

Les agriculteurs ont une nouvelle fois passé la nuit sur la 64. Ils préviennent : ils resteront tout le week-end s'il le faut pour se faire entendre.