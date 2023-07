Blanc-Mesnil : des habitants privés de piscine cet été pour contrebalancer le coût des émeutes

Envoyer un message fort aux quartiers. Voilà ce qu'espère le sénateur et maire LR du Blanc-Mesnil, Thierry Meignan. Pour lui, les dégâts causés par les quatre nuits d'émeutes doivent se payer au prix fort. Même si une telle décision va forcément nuire aux enfants des quartiers défavorisés, qui très souvent ne partent pas en vacances et pour qui cette plage éphémère représentait un échappatoire.

"J'espère que le quartier réagira parce qu'il est question aussi que les parents disent à leurs enfants 'arrête un peu tes conneries. Ce que vous avez fait a des répercussions et en plus, on est privé d'une opération que tout le monde attendait'", fait-il remarquer au micro d'Europe 1.

Une double peine

Selon lui, les dégâts s'élèvent à plus de 500.000 euros. L'annulation de la plage éphémère servira donc à en rembourser une partie. Une décision incompréhensible pour Fabien Gay, sénateur et conseiller municipal communiste, qui parle de double peine pour les habitants les plus précaires.

"C'est quoi le message envoyé ? C'est dire : 'On va vous punir parce que quelques personnes ont dégradé le quartier' ? Ce n'est pas acceptable. D'autant plus que là, il y a plus que jamais besoin d'apaiser et de rencontrer les gens. Ils n'ont pas besoin une nouvelle fois d'être pointé du doigt", s'agace-t-il. En plus de la plage éphémère, la mairie a également annoncé que les festivités du 14-Juillet seraient annulées pour les mêmes raisons.