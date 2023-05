Biodiversité : à Caen, la mairie organise des distributions gratuites de coccinelles pour limiter l'usage des pesticides

Le printemps bat son plein et les roses et arbres fruitiers risquent d'être pris d'assaut par des pucerons. Afin de protéger nos fleurs et arbres, il existe une solution simple ni chimique ou toxique : la coccinelle. À Caen, la ville donne gratuitement des œufs de coccinelles aux habitants pour assurer la protection de leurs plantes. Europe 1 a assisté à une distribution au Jardin des plantes de la ville.

Lutter écologiquement contre les pucerons

Sur la table installée devant l'entrée du jardin, des dizaines de boîtes en plastique s'entassent avec à l'intérieur, de petites billes jaunes. "Ces points jaunes, ce sont des œufs de coccinelles. Dès que les œufs deviennent noirs, il faut les installer. Vous prenez la languette en papier pour l'installer sous une feuille au plus proche des pucerons et vous laissez faire. Les larves vont aller manger, elles mangent entre 50 et 80 pucerons par jour", explique une membre de la mairie.

Chaque vendredi matin, l'équipe du Jardin distribue ses œufs de coccinelles. Elles permettent de lutter écologiquement contre les pucerons. "Il y a plusieurs objectifs. Le premier est d'évidemment d'arrêter d'utiliser les produits chimiques des produits phytosanitaires. Cela permet de sensibiliser à l'éco-jardinage", détaille Xavier du Cèdre, responsable de l'élevage de coccinelles.

Des habitants au rendez-vous

Les habitants sont nombreux à avoir répondu présents. "C'est pour mes pucerons. J'ai beau les nettoyer mais ça revient systématiquement", rapporte une femme. "Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai l'impression que c'est efficace. Quand je suis dans le jardin, je vois pas mal de coccinelles", renchérit un homme.

Cette distribution devrait continuer jusqu'au début du mois de juillet.