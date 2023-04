Biodiversité : plus de 10% des araignées menacées en France selon un nouveau recensement

Où sont passées les araignées ? Même si elles sont peu appréciées, les araignées nous sont très utiles… Elles nous protègent des maladies transportées par les moustiques, comme la dengue, le Zika ou le chikungunya. Or selon le Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, nos ennemies préférées seraient menacées.

Des insecticides naturels qui nous protègent

Ces bêtes - bien que parfois effrayantes - jouent pourtant un rôle clé dans la préservation des écosystèmes. Ce sont des insecticides efficaces. "En France, on a plus de 1.600 espèces !", rappelle Christine Rollard, biologiste et arachnologue au Muséum national d’histoire naturelle.

"Donc, par rapport à d'autres pays européens, on a des espèces très diverses d’origines montagnardes, méditerranéennes, atlantiques…", énumère-t-elle "Et avec les impacts qu'il peut y avoir maintenant, on se rend compte que les populations diminuent".

Pollution et réchauffement climatique

Les araignées sont ainsi menacées par l’homme, qui dégrade leur habitat, en particulier dans les prairies. Elles sont également vulnérables vis-à-vis de la pollution urbaine et de la pollution agricole via les pesticides.

Elles craignent aussi le réchauffement climatique, qui touche en particulier les espèces montagnardes. Même les mygales sont concernées ! Comme la "mygale du Luberon", une espèce endémique qui n’existe qu’en France, classée en "danger critique".

"Il faut apprendre à vivre avec ces colocataires !"

La situation pourrait d’ailleurs empirer à cause de la "mauvaise réputation" que nous leur attribuons. "Elles souffrent d'un manque d'études par rapport à beaucoup d'autres groupes zoologiques" déplore Christine Rollard. "Et dans nos habitations, il faut apprendre à avoir des colocataires, pour favoriser une régulation normale de la biodiversité", explique-t-elle.

Pour sauver les araignées, la solution la plus efficace est enfin de renforcer la protection de leur milieu naturel.