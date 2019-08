La SPA lance un appel à la sensibilisation des enfants : "C'est le point cardinal de l'éducation pour la protection animale"

INTERVIEW

Alors que la a SPA a enregistré une hausse de 17% des abandons cet été avec 8.000 animaux recueillis, Jean-Charles Fombonne, président de la SPA, lance, mardi matin sur Europe 1, un appel à Jean-Michel Blanquer pour sensibiliser les enfants dans les écoles sur l’abandon et la maltraitance des animaux.

Quel bilan dressez-vous après cette nouvelle hausse des abandons d'animaux cet été ?

Il y a eu une hausse des abandons cet été en corrélation avec ce que nous avions constaté depuis le début de l'année. Par ailleurs, nous avons été sauvés car nous avons eu une hausse des adoptions pendant le mois de juillet et le mois d'août qui a permis de finir dans un chiffre comparable à celui de l'année dernière.

En juillet et août, les gens ont adopté plus d'animaux dans les refuges ?

Oui et c'est peut-être les résultats de la campagne du mois de juin. Nous avons vu beaucoup plus de gens venir et notamment pour prendre des chats.

Comment se fait-il que le bien-être animal soit au cœur des préoccupations des Français, et que l'on constate de plus en plus d'abandons ? Vous plaidez ce matin pour une meilleure éducation au bien-être animal.

La répression existe mais elle est toujours inefficace. Nous voudrions mettre en place un système de présence des bénévoles de la SPA dans les écoles de façon que nous puissions sensibiliser les enfants à la condition animale.

Nous avons préparé des cours, des interventions et je vais prendre contact d'ici quelques jours avec l'entourage du ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer pour avoir une lettre de mission pour former les enfants et attirer leur attention sur la condition animale.

Vous lancez clairement un appel au ministre pour généraliser l'éducation au bien être animal ?

Oui l'appel est clair, car je pense que c'est le point cardinal de l'éducation pour la protection animale.

Jade, une enfant, témoigne et estime qu'il serait préférable de faire venir directement les enfants à la SPA, qu'en pensez-vous ?

C'est plus compliqué d'accueillir des enfants à la SPA. Il faut aussi prendre en compte l'aspect émotionnel car il n'y a pas que des jolis petits chats et chiots.

Comment aider la SPA sans adopter ?

C'est très simple, nous ne vivons que des dons : pour 1 euro donné, 75 centimes sont consacrés à la nourriture, l'hébergement ou aux soins vétérinaires.