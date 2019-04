Besançon : arrestation d'un Français expatrié suspecté d'avoir violé plus de 50 enfants

C'est un homme décrit par Le Parisien, qui révèle l'affaire, comme un "véritable prédateur" : un professeur de français expatrié de 51 ans a été mis en examen pour "viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans", "détention, acquisition et captation en vue de sa diffusion d’images à caractère pornographique sur un mineur", "participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime" et "corruption de mineur de plus de 15 ans". Des informations dont Europe 1 a eu confirmation, de source judiciaire.

Pris en flagrant délit début février

L'homme, âgé de 51 ans et professeur de français expatrié en Malaisie depuis le début des années 2000, est soupçonné par les policiers d'avoir violé et agressé au moins 50 jeunes victimes lors d'une dizaine de voyages en Asie du Sud-Est.

Le quotidien raconte qu'il a été pris en flagrant délit avec deux enfants de 13 et 14 ans à Bangkok, le 4 février. À l'époque, son arrestation avait été médiatisée, afin de montrer l'efficacité de la lutte contre le proxénétisme en Thaïlande.

Mais après quelques jour de détention, il a été mystérieusement libéré, raconte le quotidien. Les autorités françaises ne l'ont pas perdu de vue et, alors qu'il rentrait à Besançon voir ses parents, il a été arrêté samedi et mis en examen lundi. Depuis, il est en détention provisoire.