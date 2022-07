Belgique : immersion au cœur du championnat du monde de scrabble

Le Scrabble aussi a son championnat du monde. Et il se tient en ce moment même en Belgique. La 50e édition réunit 750 participants venus d'une vingtaine de pays, parfois très lointain. Europe 1 s'est glissée dans les coulisses de cet événement insolite.

Dans ce célèbre jeu de lettre, l'objectif est de former le plus de mots possible, sachant que tous ne rapportent pas le même nombre de points. À peine la partie commencée, le visage d'Arlette traduit sa déception. "Je n'ai même pas trouvé parce que c'est un nouveau mot", constate-elle.

Une maîtrise parfaite de la langue française

70 points manqués donc mais le match n'est pas terminé. Dans cette version dupliquée du jeu, tout le monde possède les mêmes lettres. Pour prendre part au jeu, Wilfried a parcouru plus de 4.000km depuis le Cameroun. Il est l'un des rares à avoir "fait un scrabble", c'est-à-dire obtenir une prime de 50 points. De quoi le rendre fier : "Celui qui m'a fait le plus de frayeur, c'est 'réprimer'. Je l'ai joué avec un doute, mais j'ai fini à -3 du temps".

Pour manier les mots avec agilité, il faut maîtriser la langue française sur le bout des doigts. "Il y a des mots à apprendre, le dictionnaire à réviser. Il faut se remettre en cause à chaque fois", souligne ce participant.

Des termes porte-bonheur

Qu'ils viennent de Belgique ou de Suisse, chacun a son terme porte-bonheur pour trouver des combinaisons qui rapportent un maximum de points. "C'était 'yachtman'. L'homme qui va avec les yachts, les bateaux. J'étais le seul à avoir trouvé, j'étais content", savoure cet autre joueur. Vendredi soir, le maître des mots deviendra aussi le maître du monde de scrabble.