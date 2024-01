«Beaucoup de bruit pour pas grand-chose», sur l'A10, les agriculteurs déçus par le discours de Gabriel Attal

Ils espéraient du concret, mais ressortent déçus. Les agriculteurs, mobilisés depuis près de dix jours pour réclamer de meilleurs revenus et un allègement des normes, ont écouté ce mardi après-midi le discours de politique générale prononcé par le Premier ministre Gabriel Attal à l'Assemblée. Sur l'Autoroute A10, à environ 40 km de Paris, autour d'un petit poste de radio, certains sur l'écran de leur téléphone portable, ils n'en ont pas raté une miette, mais les paroles du chef du gouvernement les ont laissés sur leur faim.

"Ça me rappelle vaguement vendredi dernier. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Ce n'est pas satisfaisant, il faut du concret qui puisse changer mon quotidien demain. Je suis déçu, mais de plus en plus déterminé à défendre mon métier", assure Sylvain Marcuard, céréalier dans l'Eure-et-Loir.

"Pour user un paysan, il faut y aller fort"

Le Premier ministre a notamment annoncé un fonds d'urgence pour les viticulteurs, une dérogation pour les jachères ou encore le versement de la PAC, l'aide européenne, le 15 mars prochain. Sur ce dernier point, Romain, lui aussi agriculteur en Eure-et-Loir, fronce les sourcils. "Le 15 mars ? Mais depuis le mois d'octobre, on attend ça ! S'il nous avait annoncé la semaine prochaine, là, ç'aurait été une annonce, mais le 15 mars, c'est dans combien de temps ? De qui se moque-t-il ? C'est trop lointain. Qu'il prenne son carnet à souches et qu'il règle les agriculteurs qui attendent leur argent. J'imagine que le gouvernement essaie de jouer l'usure, mais je vous garantis que pour user un paysan, il faut y aller fort".

La colère peine donc à retomber dans les rangs de ces agriculteurs qui se mettent en route ce mardi soir afin de se rapprocher la capitale. Les barrages se déplacent, l'objectif étant de bloquer la N118, l'un des axes majeurs pour accéder à Paris.