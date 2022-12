Bassin d'Arcachon : comment un ostréiculteur a secouru un requin bleu de 2 mètres

C'est une découverte un peu inattendue qu'a fait cet ostréiculteur du Bassin d'Arcachon. En effet, Cyril Foucaud a découvert ce mardi à Gujan-Mestras, près de ses casiers à huîtres, un grand requin bleu coincé par la marée. L'animal, impressionnant, mesure plus de 2 mètres.

Immédiatement, l'homme a lâché quelques instants son bateau pour lui porter secours. "Je montais avec mon bateau et j'ai entendu des grands remous, des grandes éclaboussures. Je suis allé voir et j'ai vu un aileron - un requin bleu de deux mètres. Je suis tombé nez à nez avec lui. Le pauvre était coincé dans une flaque. Il y avait 15cm d'eau, puis l'eau descendait. Moi, je ne peux pas le laisser mourir. J'ai pas réfléchi en fait, l'adrénaline a pris le dessus."

"C'est très impressionnant"

Cyril Foucault a alors sauvé le requin bleu. "Je l'ai harponné par la queue et je l'ai tiré sur la base pour l'emmener un peu plus loin ou il y avait plus d'eau", raconte encore l'homme. "Il a essayé de se rebiffer deux ou trois fois au début, puis après, quand il a vu que je le faisais regagner de l'eau, il a arrêté. Il s'est laissé faire. On est restés cinq, dix minutes avec lui, à le caresser, à le laisser reprendre ses esprits tranquillement. Puis, il nous a dit au revoir et est parti comme ça. C'est très impressionnant. Super belle rencontre. Je pense que ça n'arrivera pas deux fois dans sa vie."

Une image qui restera assurément gravée dans la mémoire de cet ostréiculteur.