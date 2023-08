Barbie, les poils, Asperger : 3 interviews d'experts pour mieux comprendre l'origine des débats actuels

PODCAST

Une fois par semaine, l’historienne Virginie Girod reçoit dans "Au coeur de l'Histoire" un expert pour aborder par le prisme de l’histoire un sujet d’actualité. Entre l'histoire de la poupée Barbie, la perception des poils à travers le temps et la contestation du terme "syndrome d'Asperger", voici trois de nos interviews préférées.

La véritable histoire de la poupée Barbie : “C’était une révolution de permettre aux petites filles d’imaginer leur vie de femmes”

La sortie du film "Barbie" en juillet 2023, réalisé par l’américaine Greta Gerwig, remet la petite poupée rose sur le devant de la scène. Avec ses fines jambes démesurément longues et sa taille de guêpe inhumaine, la poupée Barbie a marqué plusieurs générations d’enfants depuis sa création. Si aujourd’hui, la poupée est parfois critiquée pour diffuser une image irréaliste du corps de la femme, à l’origine, ce jouet voulait donner une image émancipée des femmes du XXe siècle. Pour en savoir plus sur la création de Barbie, l’historienne Virginie Girod reçoit Anne Monier, conservatrice au département des jouets du Musée des arts décoratifs.

>> Retrouvez l'épisode sur les origines de Barbie

Lire aussi : Redécouvrez ces 3 monuments parisiens en podcast

Les poils et les cheveux à travers les siècles : “Pendant pratiquement 2500 ans, il a fallu apprivoiser sa pilosité pour ne pas ressembler à des bêtes”

Les femmes et les hommes ont-ils toujours cherché à “dompter” le poil au fil de l’histoire ? Les poils et les cheveux ont une histoire, et ils en disent long sur l’évolution des normes sociales au fil des siècles. Denis Bruna, commissaire de l’exposition intitulée “Des cheveux et des poils” au Musée des Arts décoratifs, est l’invité de Virginie Girod pour cet épisode. Il raconte que c’est au XVIIème siècle que la perruque devient un signe de distinction sociale pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Jusque-là, c’était la barbe qui distinguait l’homme guerrier et viril. À l’époque, le roi Louis XIII, est chauve et totalement imberbe, ce qu’il vit très mal. Il décide alors de faire raser tous les hommes de sa cour, et se pare de perruques aux longues boucles noires…

>> Retrouvez l'épisode sur l'histoire des poils et des cheveux

"Au cœur de l'histoire" est un podcast Europe 1 Studio. Ecriture et présentation : Virginie Girod - Production : Camille Bichler (avec Florine Silvant) - Direction artistique : Adèle Humbert et Julien Tharaud - Réalisation : Clément Ibrahim - Musique originale : Julien Tharaud - Musiques additionnelles : Julien Tharaud et Sébastien Guidis - Communication : Kelly Decroix - Visuel : Sidonie Mangin

Le débat autour du syndrome d’Asperger : “Le Dr Asperger était complice du programme nazi visant à tuer des enfants”

Aujourd’hui une partie de la communité scientifique et des médecins militent pour que le nom d’Asperger ne soit plus associé aux “troubles du spectre autistique”. Hans Asperger est un psychiatre qui exerce en Autriche dans les années 1940, alors que le pays vient de se faire annexer par l’Allemagne. Ses travaux de recherches sont alors influencés par l’idéologie eugéniste nazie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Asperger rejoint le Spiegelgrund, un établissement pédiatrique qui deviendra le second plus grand centre d'euthanasie du IIIe Reich. Virginie Girod reçoit Edith Sheffer, chercheuse associée à l’Université de Berkeley en Californie et autrice de “Les enfants d’Asperger”, pour faire lumière sur les travaux du psychiatre.

>> Retrouvez l'épisode sur le débat autour du syndrome d'Asperger

Ecoutez les interviews “Au coeur de l’Histoire” tous les vendredis sur votre plateforme d’écoute préférée.