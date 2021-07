Baleines à bosse, île de Maupiti : comment profiter de son voyage en Polynésie française

Des plages de sables blanc, des eaux turquoise, une nature et une culture riche : au milieu de l'océan Pacifique, la Polynésie fait rêver les vacanciers et amateurs de voyages. Ce groupement d'îles compte vingt entités territoriales différentes, dont la Polynésie française. Didier Férat, directeur éditorial chez Lonely Planet et Gründ, livre ses conseils pour profiter de ce voyage de l'autre côté de la planète. Notamment pour observer les baleines à bosse, présentes dans les eaux chaudes, de juillet jusqu'à octobre.

"Le mois de juillet est un moment fort en Polynésie pour les fêtes traditionnelles, mais c'est aussi la période d'un heureux évènement : les baleines à bosse, ayant débuté leur voyage en Antarctique à quelque 6.000 kilomètres, arrivent dans les eaux chaudes pour mettre bas. Elles y resteront jusqu'aux mois de septembre et d'octobre. La Polynésie est qualifiée de 'Mecque' de l'observation de ces mammifères : il suffit d'un masque et d'un tuba pour les approcher. Sur place, des prestataires organisent des plongées de toutes sortes, accessibles à tous. Pour ne pas déranger le parcours des mammifères marins, de nombreuses précautions sont à respecter. Il convient donc de choisir des prestataires ayant signé une charte. Le spectacle est impressionnant et très beau. Les baleines sont à une vingtaine de mètres à peine des plongeurs.

Un voyage inter-îles

Le voyage vers les îles polynésiennes reste assez onéreux, mais en 2018 tout a changé. Avant, il n'y avait qu'Air France et Air Tahiti Nui pour s'y rendre, puis la compagnie low-cost French Bee ou la compagnie américaine United Air Line ont commencé à desservir l'archipel. Les prix ont ainsi beaucoup baissé : il est possible de trouver des billets entre 1.100 et 2.800 euros. Le voyage correspond à une traversée du monde : il est obligatoire de faire une escale en Amérique du Nord, à Vancouver, à San Francisco, car le trajet dure 20 heures.

Une fois arrivée à Tahiti, l'aéroport le plus fréquenté, le voyage n'est pas terminé. Les îles Marquises ou les Îles Gambier sont d'autres archipels situés à 1.500 kilomètres de Papete, soit environ trois heures de vol. Il existe des pass inter-îles qui permettent de bénéficier de tarifs réduits, mais il y a très peu de bateaux pour passer d'île en île.

Dépaysement à Bora-Bora et Maupiti

On ne peut pas aller en Polynésie sans parler de Bora-Bora, île volcanique enchâssée au milieu d'un lagon. Vous pouvez y admirer la barrière de corail et les eaux turquoise, dans un calme préservé par rapport à d'autres lieux mythiques comme Hawaï. Il n'y a qu'une seule plage, puis tout est tourné vers le lagon. Vous logez sur des bungalows sur pilotis, idéal pour un voyage de noce ou en fin de parcours, pour se détendre après les randonnées.

Pour un séjour plus confidentiel, l'idéal reste Maupiti. Une île à quarante kilomètres de Bora-Bora, plus authentique. Les habitants ont toujours refusé les constructions hôtelières, il n'y a donc que très peu d'hôtels. Les vacanciers sont invités à loger chez l'habitants et vivre une vie de village, à vélo. Il n'y a quasiment pas de routes pour faire le tour de l'île, environ 10 kilomètres de circonférence. Une randonnée conduit jusqu'à un belvédère à 300 mètres de hauteur, qui offre un panorama sur tout l'archipel des îles de la Société."