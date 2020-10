Balance ton porc : pourquoi Éric Brion raconte son expérience dans un livre

INTERVIEW

Au micro de Patrick Cohen lundi sur Europe 1, Éric Brion, ancien dirigeant de la chaîne Equidia, est revenu sur le mouvement Balance ton porc dont il a été l'un des accusés, en octobre 2017. Quelques années après les faits, il a décidé d'écrire un livre, Balance ton père, lettre à mes filles du premier accusé de #Balancetonporc, publié le 14 octobre chez Lattès. Dans cet ouvrage, il raconte son expérience, se défend et fait son "mea culpa", tout en tirant les leçons du passé.

Cette affaire a démarré en octobre 2017 avec un tweet publié par la journaliste Sandra Muller, le point de départ du mouvement #MeToo. Elle y rapporte des propos grossiers et inconvenants qu'Éric Brion lui a adressé plusieurs années auparavant. "'Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit'. Eric Brion ex-patron de Equidia #balancetonporc", a-t-elle écrit. Des phrases non démenties par Éric Brion, qui ont été prononcées lors d'une fête non professionnelle. En septembre 2019, la justice a condamné Sandra Muller pour diffamation mais la journaliste a fait appel.

" Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit" Eric Brion ex patron de Équidia #balancetonporc — Sandra Muller (@LettreAudio) October 13, 2017

"Je veux être libre de réfléchir"

Si Éric Brion a voulu relater cette expérience dans un livre, c'est d'abord "pour [s]es filles", afin d'instaurer un "dialogue" avec elles. Elles se sont en effet toutes les deux construites en tant que femme dans une société post-MeToo. "Quand ma fille m'a dit : 'Le passé n'excuse rien', j'ai compris et écouté ce qu'elle m'a expliqué sur sa vie de jeune femme", affirme-t-il, ajoutant que "le dialogue continue" avec ses filles au sujet du harcèlement envers les femmes. "Je pensais qu'écrire c'était peut-être plus facile pour poser les choses que de discuter, de parler", justifie Éric Brion. "Un livre ne se déforme pas", assure-t-il.

Car pour Éric Brion, cette affaire a des conséquences sur le long terme. "Cette trace, je vais l'avoir toute ma vie". "Ce n'est pas parce qu'on a un jour mal agi et qu'on a pris conscience et réfléchi qu'on ne peut plus parler et que l'on doit être mis dans une case. Moi, je ne veux pas être mis dans une case. Je veux être libre de réfléchir et de débattre", poursuit Éric Brion.

Le but de ce livre était aussi, selon Éric Brion, de "montrer l'envers du décor". "J’ai écrit ce livre parce que ce qui m’est arrivé peut arriver à tout le monde. On ne peut pas se défendre sur les réseaux sociaux. On est laminé", dénonce Éric Brion.