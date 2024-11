Baisse des températures: la France affronte sa première vague de froid de l’automne

Coup de froid sur la France. Cette semaine, une vague de froid automnale va toucher le pays, entraînant avec elle une baisse progressive des températures. Dans le nord-est de l’Hexagone, la baisse du mercure sera la plus violente à cause d’une goutte de froid venue d’Allemagne se dirigeant progressivement vers la péninsule ibérique. Ce mardi, cette poche d'air très froid située à plus de 5.000 mètres d'altitude descend progressivement vers le sud-est de la France, où elle fera aussi baisser le mercure sur le thermomètre.

Ce mercredi, il fera 8°C en moyenne sur la moitié nord de la France, et 11°C dans le sud. Dans certaines régions, comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, des gelées matinales sont aussi prévues. Cette arrivée du froid est aussi liée au recul vers les îles britanniques d'anticyclones qui protégeaient l'Hexagone du froid.

La goutte froide qui contourne la cellule anticyclonique est positionnée en mer du Nord ce lundi matin. Elle se distingue bien sur l'image sat vapeur d'eau.

Elle va migrer vers le sud du Portugal d'ici jeudi.

Vigilance neige-verglas

Signe du retour du froid, sept départements sont placés en vigilance jaune par Météo France pour le risque de neige et de verglas ce mardi. Les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ariège, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques sont concernés par cette alerte.

"Un épisode pluvio orageux est attendu dès la matinée et jusqu'en fin d'après-midi sur le littoral de PACA. Des cumuls notables pourraient être observés dans une zone englobant la région marseillaise et la partie littorale du Var", souligne l’agence météorologique.

Comme chaque année, des chutes de neige devraient tomber dès 1000 mètres sur les Alpes, le Massif central et 1400 mètres sur les Pyrénées. "Localement, la couche pourra atteindre plus de 15 cm vers 1.500 mètres d'altitude", relate la chaîne Météo. La goutte de froid devrait avoir quitté la France pour se positionner au-dessus de l’Espagne, ce mercredi.