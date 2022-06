Baccalauréat de philosophie : testez vos connaissances en regardant des séries !

C’est la dernière ligne droite pour réviser son bac de philosophie : l’épreuve a lieu le 15 juin. Et pour se pencher une dernière fois sur quelques notions clés du programme, une application, téléchargeable gratuitement, illustre les concepts étudiés en terminale avec des séries TV. La liberté avec La Servante Écarlate, Hegel dans Hollywood, ou encore Socrate pour Orange is the new black… De nombreuses séries sont analysées à traves un prisme philosophique.

À la rentrée, des films viendront enrichir les illustrations de concepts philosophiques

Pour décrypter, par exemple, le comportement du héros de la série You qui ne contrôle pas ses pulsions, c’est le psychanalyste Freud qui l’explique le mieux. "Dans La Servante écarlate, il y a un régime politico-religieux qui fait des femmes juste des porteuses d'enfants : là, on va vraiment aborder le concept de liberté, et voir tout ce que Rousseau a exprimé dans sa littérature", indique Caroline Maitrot, fondatrice de Nomad Education, l’entreprise qui a mis au point l’application. "C'est une série qui a beaucoup marqué les jeunes."

"C'est exactement les sujets du programme du ministère de l'Éducation nationale", poursuit-elle. "Si on ne leur parle que de Kant, de Freud ou de Socrate, parfois, c'est peu parlant. Or, la philosophie, c'est une matière géniale", s'enthousiasme-t-elle. "Donc, on s'est dit que si on aborde les concepts par un sujet qui les concerne, auxquels ils sont sensibles et qu'ils comprennent, ils comprendront mieux", conclut cette entrepreneuse, passionnée de philosophie.

Révisez le bac de français grâce au rap

A ce jour, 25.000 élèves ont consulté ce module de philosophie. Nomad Education a prévu d'aller plus loin à la rentrée, avec des films pour donner encore plus d’exemples. En attendant, pour les premières qui révisent leur bac de français, les figures de style sont présentées dans l’application à travers des morceaux de rap.