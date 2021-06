Bac : après la crise sanitaire, de nouveaux aménagements prévus pour 2022

Le bac va encore changer en 2022. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, veut tirer les leçons de ces deux années scolaires bouleversées par la crise sanitaire. Résultat : le bac nouvelle formule va encore être modifié avec, notamment, un renforcement du contrôle continu.

L'équilibre du bac restera le même : 40% accordés au contrôle continu, 60% accordés aux épreuves finales. Mais ce qui va changer, c'est que dans le contrôle continu, seules compteront les notes obtenues en première et en terminale, soit celles apparaissant sur les bulletins.

Une formule qui risque d'"accroître les inégalités"

Les épreuves perlées - les fameuses E3C qui portaient sur le tronc commun - n'existeront plus. Elles n'ont d'ailleurs pu avoir lieu qu'une seule fois avant la crise du Covid-19. Une décision qui va accroître les inégalités entre élèves, selon Sophie Venetitay, secrétaire générale adjointe et porte-parole du Snes-FSU : "En renforçant la part des évaluations locales des contrôles locaux, cela va peut-être donner là la perspective d'un bac local", réagit-elle au micro d'Europe 1. "Finalement, ce qui comptera plus, c'est l'établissement d'où on vient, où l'on a passé le bac, plutôt que le bac en lui-même."

Autre nouveauté : l'enseignement moral et civique sera évalué en tant que tel, après cette année marquée par l'assassinat de Samuel Paty. Énorme chantier en cours, les programmes des enseignements de spécialité devraient quant à eux être allégés sans que l'on connaisse encore les détails. Ces changements seront enclenchés dès la rentrée de septembre.