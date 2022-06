Bac 2022 : quelles formations peut-on suivre sans le précieux diplôme ?

380.000 candidats passent ce mercredi leur bac de philosophie en voie générale et 186.000 en voie technologique. Le bac, c’est un sésame pour accéder aux études supérieures et trouver un métier, mais il n’est pas indispensable. De nombreuses formations sont aujourd’hui accessibles sans ce diplôme.

Les formations juridiques accessibles

Toutes les universités proposent par exemple de passer le DAEU, le Diplôme d'Accès à l'Enseignement Universitaire, qui certifie un niveau équivalent au bac aux élèves qui le demandent. Il peut s’obtenir après plusieurs années de sessions de préparation, à partir du moment où un étudiant obtient des notes satisfaisantes, mais il s’adresse à ceux qui ont interrompu leur scolarité pendant au moins deux ans.

Pour accéder à n’importe quelle formation juridique, il est également possible de passer une "capacité en droit", sans avoir le bac. Elle s’obtient en deux ans et délivre un équivalent bac+1. Tout comme la "capacité en gestion", à suivre dans les écoles de management publiques, les IAE. Les CAP ne nécessitent pas non plus de bac, sauf pour ceux qui mènent à des métiers où le marché est plus saturé : là, il vaut mieux avoir un bac pro.

Métiers manuels et numériques : le bac n’est pas une obligation

Mais pour la vente, le bâtiment, la restauration, les professions manuelles artistiques et artisanales, ce n’est pas nécessaire. Les Compagnons du devoir, par exemple, proposent une formation d’excellence aux moins de 25 ans, pour devenir tailleur de pierre, peintre, ou encore menuisier.

Enfin, beaucoup de métiers du numérique sont accessibles à tous… Puisque la demande, pour ce secteur, est très forte. La web@cadémie, Simplon, l'École 42 de Xavier Niel... Tous ces établissements sont gratuits. Pour apprendre à coder donc, finir le lycée n’est pas un pré-requis.