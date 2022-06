Bac 2022 : quelles sont les dispositions prises face à la vague de chaleur ?

Le gouvernement est "mobilisé" avec les rectorats. Les épreuves du baccalauréat 2022 débutent ce mercredi, alors qu'une vague de chaleur s'abat sur toute la France. Le ministre de l'Éducation nationale Pap Ndiaye a tenu une conférence de presse pour indiquer le dispositif mis en place pour rassurer les élèves : les épreuves ne seront pas reportées. "Les rectorats et les chefs d'établissement ont reçu instruction, dans le cadre d'un plan canicule, (de mettre en place) des principes de bon sens", explique Pap Ndiaye, avant d'énumérer les mesures.

"Passer la semaine dans les meilleures conditions"

"Aération des salles de cours, distribution d'eau pour les personnels et les élèves, et, autant que possible, des élèves placés dans des salles ou dans des lieux ombragés", détaille le ministre. Pour Pap Ndiaye, "ces dispositions devraient permettre de passer la semaine dans les meilleures conditions". Toutefois, le ministère "reste très attentif, via les rectorats, à la situation".

En fin d'après-midi, la Première ministre Élisabeth Borne a également réuni les préfets et les agences régionales de santé pour parler des dispositifs en place pour protéger les personnes les plus vulnérables.