Bac 2021 : taux de réussite de 93,8% après rattrapage

Près de 94% des 732.800 candidats au baccalauréat 2021 ont été reçus au terme de la première session de rattrapage, en légère baisse par rapport à 2020, a annoncé samedi le ministère de l'Education nationale. La session de juin permet à 687.200 candidats de devenir bacheliers, indique le ministère dans un communiqué. "Le taux de réussite global à cette session est en baisse par rapport à 2020 (-1,9 point)", qui avait été une année record, précise-t-il.

Ces résultats tombent au terme d'une seconde année scolaire fortement perturbée par la crise sanitaire. Le contrôle continu représente au minimum 82% de la note finale au bac général et technologique lors de cette session car des épreuves sur table ont été annulées. Seulement deux épreuves ont été maintenues : l'écrit de philosophie et le grand oral.

Aménagements

Les lycéens ont également bénéficié d'aménagements afin de tenir compte des perturbations dans l'enseignement cette année. En philosophie, notamment, c'est la meilleure note qui a été retenue, entre celle obtenue à l'épreuve et celle du contrôle continu.

Le taux de réussite dans la voie générale s'élève à 97,6%. Dans le détail, il s'établit à 94% dans les séries technologiques et 86,7% pour le baccalauréat professionnel. Le pourcentage de bacheliers dans une génération s'élève cette année à 83,1%. En 2020, 95,7% des candidats avaient décroché le bac à l'issue du rattrapage, un record absolu. En raison de la crise du coronavirus, les épreuves finales avaient été supprimées et seules avaient compté les notes des premier et deuxième trimestres pour la délivrance de l'examen.