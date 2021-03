Baccalauréat 2020 : le taux de réussite définitif est de 95%, un record

Le taux de réussite du baccalauréat 2020 a atteint 95%, selon les résultats définitifs publiés jeudi, un niveau record pour cet examen entièrement validé l'an dernier via le contrôle continu en raison de l'épidémie de coronavirus. La session 2020 de cet examen de fin de scolarité, qui ouvre l'accès aux études supérieures, comptait 760.800 candidats, dont 723.000 ont été reçus, indique le ministère de l'Education nationale. Ce taux prend en compte les résultats de la session de remplacement de septembre, ouverte à ceux qui n'ont pu faire valoir des résultats de contrôle continu.

97,6% de réussite dans la voie générale, 95% en technologique

Le taux précédemment communiqué, en juillet dernier (donc avant la session de septembre), était de 95,7%. La direction des statistiques du ministère (Depp) explique qu'avec l'aménagement des modalités d'organisation du baccalauréat, les candidats ont été plus nombreux à être autorisés à se présenter à la session de remplacement en septembre, surtout parmi ceux de l'enseignement à distance et les candidats individuels. Le taux de réussite a atteint 97,6% dans la voie générale, 95% dans la voie technologique et 90,4% en professionnel.

La proportion de bacheliers dans une génération était en 2020 de 87%, en hausse de 7,3 points par rapport à 2019.