Avec son nouveau centre de recherche et d'innovation, Danone réfléchit à l'alimentation de demain

Les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs de yaourts au monde. La tendance du moment concerne les produits hyperprotéinés, un marché porteur où Danone est le leader. Le géant français ne compte pas s'arrêter là. Ce lundi, il inaugure d'ailleurs son nouveau centre de recherche et d'innovation. Le bâtiment est installé sur le plateau de Paris-Saclay, dans l'Essonne. 22.000 mètres carrés, 550 salariés et un estomac artificiel pour réfléchir à l'alimentation du futur. Europe 1 vous emmène en immersion sur le site.

Réfléchir aux effets sur la santé

Difficile de croire qu'ici, au milieu des microscopes et des chercheurs en blouse blanche, on conçoit les yaourts de demain. "On peut tout tester. On travaille sur la fermentation. On a une librairie unique de plus de 1.900 souches qui nous permet de sélectionner les ferments qui vont permettre au produit d'avoir la bonne texture, le bon goût et la bonne couleur", détaille Taous Lassel, le porte-parole de Danone. "L'objectif est aussi que ce soit mieux digéré, voire que ça ait des effets positifs sur la santé, par exemple, avec les probiotiques sur l'immunité."

Les produits sont testés par les équipes scientifiques du centre, notamment grâce à Tim, un robot, de la taille d'une armoire, fait de tuyaux et de pompes qui est en fait un estomac artificiel. "On va poser notre yaourt, on va imiter au niveau laboratoire le passage dans la bouche, l'estomac et l'intestin grêle", explique Anne Druesne, technicienne en microbiologie intestinale. "Ça va nous servir à voir si les bactéries lactiques vont pouvoir survivre au transit intestinal et arriver vivantes en sortie d'intestin grêle."

Les produits conçus dans ce laboratoire pourront ensuite être testés par les consommateurs sur place avant d'être commercialisés s'ils font l'unanimité.