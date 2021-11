Comment la ville d'Arcachon s'engage contre les violences faites aux femmes

Si les violences conjugales s’imposent enfin comme un sujet majeur dans notre société, faut-il encore trouver les bonnes réponses pour y faire face. À Arcachon, toutes les habitantes de la commune, de 15 ans et plus qui le souhaitent, se verront proposer un bracelet connecté au poignet. La municipalité a présenté ce nouveau dispositif, à l'issue de la troisième journée consacrée à la lutte contre ces violences, comme un moyen efficace d'y faire face.

Un dispositif gratuit

Simple d’utilisation, gratuit, ce dispositif permet de signaler rapidement à des proches que l'on est en difficulté. Pour l'utiliser, il faut tout d'abord télécharger une application gratuite sur smartphone, "App Elle", et indiquer les numéros de trois personnes de confiance comme des membres de la famille ou des amis, qui téléchargeront également cette application.

La bracelet, noir, souple, connecté au poignet, contient une puce et un bouton. "Quand la personne se sent agressée ou est agressée, elle appuie simplement sur ce bracelet qui alerte ses trois protecteurs", explique Yves Foulon, le maire d'Arcachon. "Les trois protecteurs savent où elle est car c'est géolocalisé. Deuxièmement, on entend les conversations. Ça permet, dans le cadre des investigations futures, d'avoir des éléments à charge pour retrouver l'agresseur potentiel."

Pris en charge par la mairie

Un bracelet d'alerte connecté que Sandrine a décidé d'adopter. "Quand on va beaucoup marcher, quand on fait du sport, honnêtement, ça peut être utile", lance-t-elle. "Il m'est déjà arrivée d'avoir un gros problème, j'étais seule ce jour-là donc j'aurais bien aimé l'avoir, ça aurait permis à quelqu'un de venir ou alors de m'envoyer les secours." Chaque bracelet connecté coûte 30 euros. Un coût entièrement pris en charge par la mairie d'Arcachon.