Avec le nouveau bac, les révisions commencent dès la Toussaint : "On a déjà beaucoup de travail"

Le bac "nouvelle formule", c'est déjà dans trois mois. Pour les élèves de Première, c'est un peu le marathon depuis la rentrée et cela risque de continuer pendant les vacances. Certaines épreuves de contrôle continu (Histoire-géographie et Langues vivantes) auront en effet lieu dès janvier et compteront pour un tiers dans la note finale. Les professeurs ont donc entrepris de préparer leurs classes à ces épreuves et leur ont demandé de revoir leurs cours pendant les vacances de la Toussaint.

"Ils nous ont dit de réviser mais on a déjà beaucoup de travail pour le retour des vacances...", s'inquiète Alexia, en Première au lycée Racine, à Paris. "Par exemple, moi, je dois lire le Rouge et le Noir en deux semaines; on a des 'devoirs maison', des contrôles... Ça va nous aider dans nos révisions et je pense que je vais faire des fiches, mais je ne vais pas m'avancer énormément pour après, parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire et on est quand même fatigués. Il faut aussi se reposer."

Encore des inconnues

Heureusement, poursuit la jeune fille, les professeurs ont commencé à leur préparer le terrain cette semaine en leur faisant passer des "bacs blancs", ou en les entraînant à des compositions en deux heures. Mais c'est un peu partout la panique car tous ne connaissent pas encore le format définitif des sujets sur lesquels s'entraîner : ces derniers seront tirés d'une banque de données nationale, qui ne sera opérationnelle... qu'en décembre.