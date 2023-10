Autoroute A69 entre Toulouse et Castres : une manifestation sous haute surveillance

La tension monte. C'est une journée sous très haute surveillance ce samedi à Saïx dans le Tarn puisqu'une nouvelle manifestation contre le projet d'autoroute A69 entre Castres et Toulouse est prévue. Pour cette journée, 1.600 forces de l'ordre sont mobilisées, deux fois plus qu'en avril dernier, et des centaines d'opposants sont installés sur le camping du Ramdam, leur camp de base. Mais concrètement, à quoi faut-il s'attendre pour ce deuxième week-end de manifestation ?

Une marche de 7 kilomètres

Il devrait y avoir beaucoup plus de monde et plus de forces de l'ordre dans ce village de Saïx, situé à plus de 70 kilomètres de Toulouse. Le collectif "La Voie est Libre", qui est à l'initiative de cet événement, espère doubler le nombre de manifestants par rapport à la dernière mobilisation de cette ampleur. En avril dernier, entre 5.000 et 8.000 personnes avaient défilé pour s'opposer à ce projet d'autoroute. La préfecture s'est donc organisée en conséquence et 1.600 policiers et gendarmes vont encadrer le rassemblement, épaulés par des drones. De plus, du personnel soignant est aussi sur place sans oublier les 130 sapeurs-pompiers accompagnés de 50 véhicules présents ce samedi.

Certains manifestants sont arrivés vendredi après avoir passé la nuit dans un camp. Ils devraient être rejoints par d'autres opposants avant le départ d'une marche de 7 kilomètres aux alentours de midi avec un tracé qui suit celui de l'autoroute tant décriée. Cette journée s'annonce sous tension et cela devrait durer au moins jusqu'à dimanche.