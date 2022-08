Automobile : une entreprise se lance dans la livraison de recharges pour voitures électriques

Comment faire pour recharger sa voiture électrique, lorsqu'aucune borne ne se trouve à proximité ? La société italienne E-Gap a, peut-être, trouvé une partie de la réponse. Son idée ? Proposer une livraison de recharges pour ce type de véhicule. L'entreprise commence à s'implanter en France et cette solution, qui va être déployée dans les prochains mois pour les entreprises, sera également disponible pour les particuliers.

>> LIRE AUSSI - Automobile : pourquoi la fin des véhicules thermiques en 2035 est un défi pour la filière

Concrètement, toute personne désirant commander une recharge verra un utilitaire, évidemment 100% électrique, venir se garer à côté de sa voiture à l'heure demandée. Le livreur s'occupe ensuite de tout. Une solution de complément, en plus de la charge à domicile ou sur la voie publique.

Des recharges ultra rapides, d'ici fin 2023

"E-Gap est une solution qui aide les personnes, les clients, à avoir une expérience de recharge électrique facile qui va vite chez vous parce qu'on peut vous recharger quand vous êtes en train de faire quelque chose d'autre. Vous laissez l'ouverture de la recharge ouverte et nous, on arrive et on vous recharge", explique Eugenio de Blasio, le fondateur de la société italienne.

Il est possible de commander sa recharge 1h30 ou plusieurs jours en avance, selon les besoins. Les tarifs sont similaires à ceux pratiqués sur les aires d'autoroutes. E-Gap prévoit de déployer une douzaine de fourgons supplémentaires à Paris d'ici à la fin de l'année. Des arrivées à Bordeaux, puis Lyon et Marseille sont déjà prévues cette année. Avec pour objectif d'offrir des charges ultra rapides en 10 ou 15 minutes, fin 2023.