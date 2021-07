Authenticité et retour à la nature : découvrez le Marais Vernier, en Normandie

REPORTAGE

Les grandes vacances commencent ! Entre stations balnéaires, montagnes et campagnes, les touristes ont le choix. Le besoin de nature les conduit parfois dans des lieu unique, comme dans le Marais Vernier, dans l'Eure, en Normandie. Une commune qui abrite une tourbière d'une superficie de 1.800 hectares. Une grande plaine, des prairies marécageuses à perte de vue : de quoi dépayser après une année sous contraintes. "Ca fait du bien se retrouver comme ça dans la nature. On revit", confie Eric, tout juste arrivé de Belgique.

Quelques photos de notre bivouac au Marais Vernier en #normandiepic.twitter.com/IBwp0QTB8e — Hereweare.world (@HereWeAreWorld) May 15, 2019

"Mon épouse a eu quelques soucis de santé, donc on essaye de pas arriver dans la masse de touristes des grandes stations balnéaires", explique-t-il. "Ici on n'y est pas du tout, c'est vraiment authentique."

La découverte de cet environnement particulier peut se faire à vélo : une boucle de 25 kilomètres pour découvrir les spécificités du territoire. "Vous allez découvrir les maisons à pans de bois avec les vaches, les poules. Au Marais Vernier, le temps s'est un peu arrêté", souligne Isabelle, qui assure la location de vélos. Elle est propriétaire da la chambres d'hôtes "Les Cigognes".

La découverte des chaumières

Emblème de la Normandie, les maisons à colombage avec leur toit de chaume. "C'est très traditionnel et typique du Marais Vernier", rappelle Isabelle. "Et avec des iris sur le toit, c'est vraiment la particularité normande. On a encore gardé ce charme de ces maisons, qui font parties de l'imaginaires aussi."

L'EURE - Ce week-end nous avons pu découvrir ce joli coin de Normandie et explorer le Marais Vernier à vélo en empruntant la route des Chaumières. Idéal pour se déconnecter et être dépaysé #euretourisme#normandie#eure#pontaudemermaraisvernierpic.twitter.com/d861n4VCYI — loeildeos (@loeildeos) June 10, 2021

Un retour aux sources qui séduit les vacanciers : les chambres d'hôtes affichent complet pour le début de la saison touristique.