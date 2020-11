"Génie français", aura, humour : pourquoi de Gaulle est la figure historique française de référence

INTERVIEW

La France célèbre ce lundi le cinquantième anniversaire de la mort du général de Gaulle. Emmanuel Macron est attendu à la mi-journée à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage à la plus grande figure de l'histoire de la politique française. Au micro d'Europe 1, Stéphane Bern a expliqué pourquoi le général de Gaulle gardait une place prépondérante dans l'imaginaire collectif du peuple français. "Dès que l'on parle d’indépendance de la France, de la grandeur de la France, on pense au général de Gaulle immédiatement", affirme-t-il.

A côté de Napoléon ou Louis XIV

Les sondages et enquêtes l'attestent : Charles de Gaulle jouit toujours d'une grande popularité auprès des Français. En 2005, rappelle Stéphane Bern, il avait été la première personnalité citée à la question de savoir qui était "le plus grand Français de tous les temps". Plus récemment, en 2016, il était cité à côté de Napoléon et de Louis XIV comme la "personnalité historique préférée des Français". "De Gaulle est associé à un temps béni : celui de la résistance, de la France libre, puis celui de la reconstruction, des Trente glorieuses."

Le général de Gaulle était sans aucun doute un homme d'état engagé, loué pour sa défense du "génie français", mais sa personnalité même était particulièrement appréciée. Stéphane Bern souligne notamment ses qualités d'orateur et son sens de la formule qui lui feront prononcer son célèbre discours au balcon de l'hôtel de ville en 1944 : "Paris libéré". "Il arrivait à emporter l’adhésion. Il considérait que l’on aimait la littérature et que nos présidents nous parlent avec de beaux mots."

Un message rassembleur

Le charisme de de Gaulle tenait aussi à son grand humour. "Ses conférences de presse étaient hilarantes, les gens se précipitaient pour y assister", lâche Stéphane Bern, citant l'une de ses plus célèbres facéties : "Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages ?"

A l'heure où la France traverse l'une des pires épreuves de son histoire, les mots du général résonnent toujours, portant un message rassembleur. Son "idée de la France", "c’est ce qui fait que l’on sent qu’on fait peuple. C’est dans les moments de guerre, les moments où nous traversons des crises profondes, que l’on a le plus besoin de se rassembler."