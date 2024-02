Au Salon de l'Agriculture, les producteurs laitiers interpellent l'Europe et réclament une juste rémunération

T-shirt blanc comme le lait, des cloches et une revendication : 0,56 euro par litre et par éleveur. Un montant qui, selon ces éleveurs laitiers français et européens, bien décidés à se faire entendre au Salon de l'Agriculture, doit permettre de couvrir les coûts de production, se dégager un salaire et assurer la relève alors que la taille du cheptel se réduit, comme le souligne Adrien Lefèvre, vice-président de l'Association des producteurs de lait indépendant.

"Nous ne voulons pas de cette Europe"

"Nous sommes venus avec des vaches colorées aux couleurs des pays européens. Mais on a aussi des vaches en résine, en plastique. Parce que, ce que nous voulons, c'est pouvoir continuer à élever ces vaches, les vraies vaches. Si on ne fait rien aujourd'hui, au niveau européen, dans ce salon, demain, à la place de vraies vaches, il y aura des vaches en plastique", alerte-t-il.

"Nous ne voulons pas de cette Europe", scandent les producteurs venus de 18 pays. Ils dénoncent l'ultralibéralisme de l'Union et réclament un prix plancher commun. Un producteur lituanien s'est enveloppé dans un drapeau pour prendre la parole. "Soyons forts. Je ne souhaite d'être tous ensemble sur ce chemin difficile. On va se battre pour conserver notre entreprise, pour rester dans nos fermes et survivre. Soyez forts", lance-t-il. Les autres agriculteurs sont appelés à rejoindre le cortège. La manifestation s'achèvera à 16 heures.