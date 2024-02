Les producteurs de lait manifestent à Paris près de l'Assemblée nationale

Les producteurs de lait ont manifesté, ce mardi 13 février, près de l’Assemblée nationale pour avertir sur la situation dramatique de leur profession. Des producteurs indépendants qui veulent faire entendre leur voix au-delà des discours politiques des principaux syndicats. "Nous, ce que l’on veut, et pourquoi on est sorti de nos fermes aujourd’hui, c’est parce qu’il y a le problème du prix. Les syndicats ne portent pas ce problème assez haut et c’est pour ça qu’on vient battre le pavé ici à Paris", a déclaré Adrien Lefebvre, président de l'Association des producteurs de lait indépendants, au micro d’Europe 1.

"Je vais arrêter"

"Moi, j'ai 33 ans. Si à un moment donné ce métier-là n'est pas rémunérateur, je vais faire autre chose. Je vais arrêter", a ajouté le trentenaire. Une meilleure rémunération, c'est aussi ce que demande Luc, producteur dans la Meuse. Il regrette que la question du prix du lait n'ait pas été assez au centre des débats lors des manifestations des dernières semaines.

"Aujourd’hui, on est payé 46 centimes le litre de lait au lieu de 55, voire 60. Il nous manque quand même 10 centimètres sur le litre de lait. Et ces dix centimes, on aimerait pouvoir les investir", a rapporté le producteur. Les producteurs vont marcher de la place des Invalides jusqu'à la tour Eiffel en distribuant des briques de lait. Près de 2.000 litres au total pour alerter les consommateurs français. Ils ont interpellé les députés ce matin et réclament la mise en place d'une véritable réglementation française et européenne pour garantir un prix du lait équitable.