Pascal Praud et vous - Emmanuel Macron n'avait pas «sa place» au Salon de l'Agriculture, juge la Coordination rurale

Emmanuel Macron avait-il sa place au Salon de l'Agriculture cette année ? Alors que la crise agricole ne faiblit pas, la présence du chef de l'État lors de l'ouverture de la plus grande ferme de France, à Paris, a provoqué quelques débordements. Et pour Amélie Rebière, vice-présidente de la Coordination rurale, "tout ceci aurait pu être évité si le gouvernement avait fait des annonces avant le Salon et s'il n'avait pas été dans la provocation en voulant inviter des associations au grand débat". "Sa place, c'était de débattre et de travailler avec les représentants des agriculteurs. Sa place, c'était de travailler et de se sortir de cette crise", souligne-t-elle au micro de Pascal Praud et vous.