Attentat de Conflans : 6 des 16 gardes à vue levées, dont celles de la famille de l'assaillant

Six gardés à vue dans l'enquête concernant l'assassinat de Samuel Paty ont été relâchés mardi soir, sur les seize personnes entendues par la police. Les gardes à vue de la famille de l'auteur, des parents, du grand-père et du petit frère de l'assaillant, Abdoullakh Anzarov; ainsi que celle de la compagne du militant islamiste Abdelhakim Sefrioui et de l'individu, anciennement condamné pour des faits de terrorisme, qui avait été en contact avec l'auteur, ont ainsi pris fin. Le Parquet national antiterroriste doit désormais décider d'une éventuelle présentation à un juge des dix personnes toujours en garde à vue.

>> Plus d'informations à suivre.